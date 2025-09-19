Москва поделилась с мировым сообществом опытом выпуска "зеленых" облигаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель гендиректора ГБУ Москвы "Аналитический центр" Тимур Шакиров поделился с участниками международного семинара "Центральная Азия: зеленые финансы в действии. Инструменты, успехи, уроки" опытом столицы по выпуску "зеленых" облигаций, сообщили в пресс-службе центра.

По словам Шакирова, Москва – первый регион России, разместивший "зеленые" облигации. Общий объем выпусков составил 72 миллиарда рублей. Полученные средства направили на строительство и реконструкцию станций метро и закупку электробусов, что позволило снизить вредные выбросы и сократить углеродный след.

Более того, размещение таких облигаций стало одним из импульсов развития рынка устойчивого финансирования России, который по итогам первого полугодия превысил 400 миллиардов рублей, указал он.

Выпуск бумаг позволил привлечь население к финансированию экологически значимых проектов и посодействовал повышению их финансовой грамотности.

Участники сессии отметили, что опыт столицы по выпуску "зеленых" облигаций для граждан может быть использован странами и регионами Центральной Азии как способ вовлечения их жителей в спонсирование проектов устойчивого развития.

В свою очередь, президент Института финансов и устойчивого развития Ма Джун рассказал, что за последние 10 лет мировой рынок зеленого финансирования увеличился в 20 раз.

Ранее специалисты комплекса экономической политики Москвы и департамента финансов поделились опытом реализации проектов "зеленого" финансирования с представителями Минфина Таджикистана. О важности проделанной работы говорит высокая востребованность московских ценных бумаг, уточнила замглавы департамента экономической политики и развития города Зоя Викторова.