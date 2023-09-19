Маск отреагировал в соцсетях на информацию о росте госдолга США восклицательным знаком

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Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал новости об увеличении государственного долга США одним знаком.

"!", – написал он в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что госдолг США впервые превысил отметку в 33 триллиона долларов. Согласно данными министерства финансов страны, общий внешний долг США составил 33,044 триллиона долларов.

В середине июня объем госдолга США достиг 32 триллионов долларов.

На фоне этого президент США Джо Байден заявлял, что американской администрации удалось избежать коллапса в экономике страны. Об этом он сообщил после достижения договоренностей с конгрессом США о повышении потолка государственного долга.

Закон о повышении потолка госдолга США американский лидер подписал 3 июня.



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