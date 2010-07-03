ФРГ вынудит Данию согласиться на "Северный поток – 2" – аналитик

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире ИА "НСН" согласился с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что поправки Евросоюза к газовой директиве направлены на срыв строительства "Северного потока – 2". По словам эксперта, ЕС подобными действиями вводит негласные санкции против Москвы.

"Весь третий энергопакет, можно откровенно сказать, был против России направлен", – считает Юшков. Он пояснил, что на Западе хотят ограничить влияние "Газпрома", доля которого на европейском газовом рынке постоянно росла. При этом российская сторона за 50 лет поставок никогда не смешивала газовые вопросы с политикой, напомнил аналитик.

Говоря о позиции Дании, Юшков отметил, что на Копенгаген давят со всех сторон. При этом он выразил надежду, что на датчан смогут повлиять крайне заинтересованные в проекте немцы. На ПМЭФ представители ФРГ обещали подать на Данию в суды с требованием огромных компенсаций. "Причем есть основания подать в суд еще с учетом коррупционной составляющей, так как, тормозя "Северный поток – 2", они пытаются помочь газопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию в Польшу", – рассказал эксперт. "Я думаю датчан "дожмут" угрозой судебного преследования", – подытожил Юшков.

Ранее министр экономики Германии Петер Альтмайер объяснил, почему для Берлина так важен "Северный поток – 2". По его мнению, новый газопровод не сделает ФРГ зависимой от России, а лишь принесет всем сторонам экономическую выгоду.

Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Уже уложено около 300 километров трубопровода. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.