Лавров назвал цель поправок Евросоюза к газовой директиве

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поправки к газовой директиве Евросоюза направлены на срыв строительства газопровода "Северный поток – 2".
В интервью немецкой газете Rheinische Post министр напомнил, что проект газопровода является чисто коммерческим и направлен на укрепление энергобезопасности Европы.
В связи с этим он выразил недоумение попытками "определенных сил" "вставлять палки в колеса" реализации проекта, передает издание "Аргументы и факты".
В частности, Лавров указал на поправки, согласно которым газопроводы, идущие из третьих стран в территориальных морях Евросоюза, должны соответствовать ряду правил.
Глава МИДа подчеркнул, что Москва ждет, что власти Дании откажутся от политизированной позиции по "Северному потоку – 2". Кроме того, он раскритиковал Вашингтон за попытки заставить Европу покупать более дорогой сжиженный природный газ.
Министр экономики Германии Петер Альтмайер ранее заявил, что "Северный поток – 2" не сделает ФРГ зависимой от России, а лишь принесет экономическую выгоду.
Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода длиной более 1,2 тысячи километров. Он протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость проекта оценивают в 9,5 миллиарда евро.
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