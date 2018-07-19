Конгресс США рассмотрит законопроект о санкциях против "Северного потока-2"

19 июля, 08:55
Фото: ТАСС/Patrick Pleul
На рассмотрение конгресса США поступил законопроект о санкциях против строительства газопровода "Северный поток-2". Законопроект внес сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.
Сенатор отметил, что этот законопроект предоставляет странам Североатлантического альянса возможность избежать "политического принуждения и манипуляций со стороны России", сообщает "Газета.ру".
Баррассо добавил, что законопроект повысит энергетическую безопасность стран НАТО в Европе и предоставит партнерам США стабильные и надежные энергетические ресурсы.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что власти Германии должны самостоятельно принять решение об участии в строительстве газопровода "Северный поток-2". Трамп подчеркнул, что немецким властям будет "сложно" принять решение, так как страна является членом НАТО.
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