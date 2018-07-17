Трамп признал право Германии на участие в "Северном потоке-2"

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Дональд Трамп считает, что власти Германии должны самостоятельно принять решение об участии в строительстве газопровода "Северный поток-2", передает "Газета.ру".

В интервью телеканалу Fox News американский президент подчеркнул, что это лишь выбор Германии, однако, по его мнению, немецким властям будет "сложно" принять решение, так как страна является членом НАТО.

Ранее президент США назвал Германию "заложницей" российского газа. Он также раскритиковал страны НАТО, поддержавшие строительство российского газопровода.

По его словам, Россия полностью контролирует Германию, а строительство трубопровода увеличит поставку природного газа в Европу из РФ до семидесяти процентов.