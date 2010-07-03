Эксперты рассказали, что будет с ценами на бензин в июле

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В июле этого года заканчивается действие соглашения правительства с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. При этом жители многих регионов ощутили подорожание бензина. С 4 по 10 июня цены увеличились на 0,3%, сообщает сайт "Аргументы и факты". Средняя розничная цена топлива марки АИ-92 с 10 по 14 июня выросла на 11 копеек за литр (42,33 рубля), марки АИ-95 – на 10 копеек (45,5 рубля).

О росте цен в мае предупреждал глава Независимого топливного союза Павел Баженов. Он заявил, что в прошлом месяце биржевые цены на бензин увеличились на 20% из-за ремонта нефтеперерабатывающих заводов, снижения поставок на внутренний рынок и увеличения поставок на внешние рынки.

Баженов направил письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку, заявив, что субсидии работают недостаточно эффективно. Он отметил, что урегулировать ситуацию на топливном рынке можно с помощью снижения акцизов на топливо класса Евро-5 в два раза.

Также о росте цен на бензин говорил Дмитрий Медведев. Он поручил Козаку проверить сведения о ситуации с ценами на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири. Представитель Козака Илья Джус сообщил, что топливо дорожает в пределах инфляционных ожиданий с учетом повышения налога на добавленную стоимость, который был с 1 января был увеличен с 18% до 20%. Джус подчеркнул, что случаи подорожания бензина в некоторых сибирских и дальневосточных регионах являются единичными.

На Дальнем Востоке один литр АИ-92 в последнее время подорожал на 74 копейки (до 45,84 рубля), Аи-95 – на 67 копеек (47,51 рубля). Также рост цен на бензин в значительной степени ощутили жители Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей, Тывы, Алтайского, Забайкальского, Красноярского края.

"Если в правительстве сочтут, что демпфирующий механизм работает лучше, чем раньше, и можно попробовать отказаться от административного управления ситуацией на топливном рынке, от заморозки могут отказаться. С другой стороны, если после 1 июля произойдет сильный скачок цен, то правительство вновь может вернуться к переговорам с нефтяниками и пролонгации соглашения", – сказал независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

