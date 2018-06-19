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Экономика

19 июня 2018, 11:07

Минфин предлагает изменить схему распределения акцизов на топливо

экономика власть

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министерство финансов России подготовило поправки в законопроект об изменениях в бюджетном законодательстве. Поправками предлагается создать Фонд развития и перераспределить акцизы на топливо с первого июля по 31 декабря текущего года и в будущем году, говорится на сайте правительства РФ.

Проектом предполагается ввести нормативы на распределение акцизов между региональным и федеральными бюджетами на нефтепродукты.

Акцизы, согласно проекту, будут распределяться в соотношении: 15,59% – в федеральный бюджет, 84,41% – в бюджеты регионов.

С первого февраля и до конца 2019 года в соотношении: 13,35% и 86,65%, с 1 февраля по 31 декабря 2019 года в соотношении: 41,9% и 58,1% .

Данные нормативы определены из-за необходимости компенсировать федеральным бюджетам доходы по акцизам на бензин и дизель с июля текущего года по январь будущего года.

Как сообщалось ранее, правительство РФ обратилось к региональным властям с призывом вести контроль за ценами на топливо в субъектах России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак после селекторного совещания с регионами по вопросам ценообразования на АЗС.

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