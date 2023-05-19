В ГД сообщили, что законопроект о самозапрете на выдачу кредитов могут принять в июне

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Госдума может принять закон, позволяющий гражданам устанавливать ограничение на выдачу им потребительских кредитов, уже в июне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой главу комитета по финансовым рынкам нижней палаты российского парламента Анатолия Аксакова.

По его словам, Госдума планирует принять законопроект в весеннюю сессию. Как отметил депутат, скорее всего, это произойдет в июне.

Парламентарий заявил, что инициатива поможет защититься гражданам как от мошенников, так, например, и от родственников.

"Естественно, мама и папа не пойдут в правоохранительные органы для того, чтобы своего ребенка привлечь к ответственности. Вот для них такая возможность будет. Они устанавливают самозапрет, соответственно, ребенок уже не сможет снимать деньги с их счетов", – пояснил Аксаков.

Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов внесли в Госдуму в конце апреля. Инициатива изменит положения федеральных законов "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)".

Чтобы установить самозапрет, россияне смогут бесплатно подать соответствующее обращение в бюро кредитных историй. Обязательным документом для реализации такого запрета предлагается сделать страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).