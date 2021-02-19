В Минпромторге прокомментировали ситуацию с ценами на упаковку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минпромторг подтвердил получение обращений компаний о росте стоимости сырья на производство пластиковой упаковки. Об этом сообщает "Российская газета".
"Да, в начале февраля 2021 года в Минпромторг России также поступили обращения компаний – производителей пластиковой упаковки о росте стоимости сырья – базовых полимеров для производства упаковочных материалов", – заявили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что полученные данные направлены в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Эксперты ведомства проведут соответствующую проверку.
В Минпромторге также подчеркнули, что вопросами работы с нефтехимической продукцией (к которой относятся базовые полимеры) занимаются в Минэнерго РФ.
Ранее сообщалось, что российские предприятия пищевой промышленности направили уведомление в ФАС о возможном росте стоимости продуктов. Производители объяснили это подорожанием упаковки в пределах 10–15%.
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