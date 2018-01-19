На базе Промсвязьбанка создадут опорный банк для гособоронзаказа

Фото: ТАСС/Владимир Гердо
На базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.
Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, банк по ряду характеристик оптимально подойдет для роли спецбанка, передает РИА Новости.
Опорный банк возглавит руководитель Российского экспортного центра Петр Фрадков. Организация будет обеспечивать банковское сопровождение, проведение расчетов и кредитование оборонных предприятий. Отмечается, что в ближайшее время структура перейдет в собственность государства.
Центробанк объявил о санации Промсвязьбанка в декабре прошлого года. Сообщалось, что Банк России выступит в качестве инвестора с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора в рамках мер по предупреждению банкротства Промсвязьбанка.
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