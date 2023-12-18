Аналитик заявил, что лимит упрощенного перевода ударит по "серому" рынку

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Законопроект Росфинмониторинга об ограничении максимального размера денежных переводов, который одобрила правительственная комиссия, поможет бороться с оттоком капитала и "серым" рынком. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на финансового аналитика и кандидата экономических наук Михаила Беляева.

Он отметил, что в настоящее время граждане РФ могут переводить без подтверждения личности до 15 тысяч рублей. Если же инициативу Росфинмониторинга примут, то единовременный перевод по упрощенной идентификации (предоставлении анкетных данных и документов, в том числе в электронном виде) ограничат до 100 тысяч рублей.

"Мы знаем, что у нас увеличилось число людей, которые живут за границей, туда вырос перевод денежных средств. Это нужно держать под контролем", – подчеркнул Беляев.

По его мнению, проект отразится на предпринимателях и организациях, которые работают в "серой" зоне и предпочитают проводить расчеты с клиентами переводами на карту или наличными. При этом речь в подобном случае идет о суммах, которые намного превышают лимит в 100 тысяч рублей.

Финансовый аналитик объяснил, что "неконтролируемые массы" денег являются "почвой" для коррупции.

Данный законопроект был согласован Центробанком, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД. В Росфинмониторинге отмечали, что лимит также может быть равен эквиваленту 100 тысяч рублей в зарубежной валюте.

Ранее сообщалось, что граждане, которые имеют высокий уровень риска на антиотмывочном сервисе Центробанка "Знай своего клиента", не смогут пользоваться платформой цифрового рубля. Такое заявление сделал замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд.