МГД: применение банковских систем из "Руднева" повысит устойчивость финансового сектора

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Широкое использование банкоматов, которые производятся в индустриальном парке "Руднево" увеличит устойчивость финансового сектора России к внешним вызовам, повысит его безопасность. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Московской городской думы Олега Артемьева.

Он подчеркнул, что по всей стране сейчас успешно развиваются проекты импортозамещения во всех сферах экономики. По его мнению, всегда можно найти отечественный аналог, поэтому "необратимых потерь", которые пророчили РФ, нет. Таким примером и являются данные банкоматы, считает парламентарий.

Артемьев напомнил, что они работают на базе отечественных микропроцессоров "Эльбрус".

"Это не клон и не доработка азиатских аналогов, а плод многолетней работы российских специалистов в области микроэлектроники, построенный на оригинальной процессорной архитектуре отечественной разработки", – заявил депутат.

Он отметил, что на данный момент только Китай, Россия и США способны разработать собственные продукты подобного уровня и обеспечить технологическую независимость, что является важным для безопасности страны.

Уточняется, что банкоматы состоят из российских компонентов на 80%. У них есть свое программное обеспечение, тачскрин, биометрическая камера, антивандальная и мультимедийная системы.

Ранее Сергей Собянин посетил площадку по выпуску банковских систем московской разработки в индустриальном парке "Руднево". По его информации, новыми заказчиками производителя стали шесть российских банков.

Выпускать банкоматы собственной разработки начали в ноябре этого года. Через три года, в 2026 году, производитель хочет полностью перейти на отечественные детали, отмечал мэр.

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