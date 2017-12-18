Суд признал законным отзыв лицензии у банка "Югра"

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Столичный арбитражный суд отказал в удовлетворении иска банка "Югра" о признании незаконным решения ЦБ РФ отозвать лицензию кредитной организации.

Решение о законности действий регулятора 18 декабря приняла судья Наталья Дейна, сообщает ТАСС.

Лицензию у банка "Югра" отозвали 28 июля 2017 года. Кредитная организация входила в топ-30 российских банков по объему активов. В августе регулятор потребовал признать банк банкротом. Такое решение ЦБ принял в связи с неисполнением "Югрой" федеральных законов. Кроме того, Банк России шесть раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода "Югрой" активов и дважды – Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций.

Экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы заявление. Он просил признать незаконными действия ЦБ и установить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.