Суд признал законным отзыв лицензии у банка "Югра"

Фото: ТАСС/Стоян Васев
Столичный арбитражный суд отказал в удовлетворении иска банка "Югра" о признании незаконным решения ЦБ РФ отозвать лицензию кредитной организации.
Решение о законности действий регулятора 18 декабря приняла судья Наталья Дейна, сообщает ТАСС.
Лицензию у банка "Югра" отозвали 28 июля 2017 года. Кредитная организация входила в топ-30 российских банков по объему активов. В августе регулятор потребовал признать банк банкротом. Такое решение ЦБ принял в связи с неисполнением "Югрой" федеральных законов. Кроме того, Банк России шесть раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода "Югрой" активов и дважды – Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций.
Экс-председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы заявление. Он просил признать незаконными действия ЦБ и установить мораторий на удовлетворение требований кредиторов.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: