Москва 24: специалисты расскажут о фестивале финансовой грамотности

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19 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная VII Фестивалю финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

О программе и участниках фестиваля расскажут:



руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;

член совета директоров Банка России, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута;

заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Юлия Комкова;

статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд;

уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;

заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.

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Смотрите прямую трансляцию 19 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.