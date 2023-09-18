18 сентября, 13:31События
Москва 24: специалисты расскажут о фестивале финансовой грамотности
Фото: 123RF/fabrikacrimea
19 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная VII Фестивалю финансовой грамотности и предпринимательской культуры.
О программе и участниках фестиваля расскажут:
- руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
- член совета директоров Банка России, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута;
- заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Юлия Комкова;
- статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд;
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
- заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.
Смотрите прямую трансляцию 19 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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