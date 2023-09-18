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18 сентября, 13:31

События

Москва 24: специалисты расскажут о фестивале финансовой грамотности

Фото: 123RF/fabrikacrimea

19 сентября в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная VII Фестивалю финансовой грамотности и предпринимательской культуры.

О программе и участниках фестиваля расскажут:

  • руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков;
  • член совета директоров Банка России, руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута;
  • заместитель руководителя департамента финансов города Москвы Юлия Комкова;
  • статс-секретарь – заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд;
  • уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяна Минеева;
  • заместитель начальника главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Владислав Гридчин.

Смотрите прямую трансляцию 19 сентября в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

экономикафинансыпресс-конференция
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