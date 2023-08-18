Минпромторг РФ заявил, что цены на пищевую соду не изменятся до конца года

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Торговый дом Башкирской содовой компании не будет повышать цену на пищевую соду до конца 2023 года. Компания сохраняет объем производства продукции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг РФ.

Согласно информации, нехватку соды не зафиксировали, все потребности потребителей полностью закрываются.

"В пиковый сезон большая часть готовой продукции находится на внешних складах для упрощения логистики и работы с потребителями. Часть продукции отпускается покупателям напрямую с завода. Это делает продукт дешевле, так как нет дополнительных расходов на хранение", – говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что большинство потребителей использует пищевую соду каждый день.

До этого сообщалось, что российские производители майонеза могут поднять цены в связи с ростом стоимости основных ингредиентов.

По мнению экспертов, в РФ продолжают стабильно покупать соус, поэтому рост цен на него не вызовет рисков для спроса. В Минсельхозе подчеркнули, что российские власти могут задействовать инструменты для сдерживания продовольственной инфляции.

Ранее также говорилось, что крупнейшие производители майонеза в РФ, на которых приходится порядка 75% его продаж в стране, могут с сентября этого года поднять отпускные цены на 5–10% для торговых сетей и на 10% – для ресторанов. Экономист Владислав Гинько предположил, что повышение стоимости продукта отложат до подведения итогов урожая в этом году.

Российские рестораны повысили цены на 10%