Операторы в РФ получили годичную отсрочку для выполнения требования по хранению трафика

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого операторы связи и интернет-провайдеры получат отсрочку на год для выполнения требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Операторам связи и интернет-провайдерам предоставлена годичная отсрочка по выполнению требований о ежегодном увеличении емкости хранения трафика. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что в 2018 году вступила в силу норма, согласно которой операторы в течение следующих пяти лет должны увеличивать объем хранения информации – текстовых сообщений, изображений, видео и аудио – на 15% ежегодно.

Подписанное Мишустиным постановление вносит изменения в действующие правила. Оно приостанавливает на один год требование ежегодно увеличивать емкость хранения трафика. Отсрочка начинает действовать с момента вступления постановления в силу.

Благодаря подобному решению удастся уменьшить нагрузку на участников рынка. На освободившиеся средства они смогут модернизировать и расширить емкости сетей связи.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил заморозить цены на домашний интернет до 1 июля 2021 года. Он отметил, что ряд работодателей отправили большинство своих сотрудников на удаленную работу. Депутат также привел сведения опросов провайдеров, которые ожидают повышения цен на их услуги на 10–20% в 2021 году.

Федоров подчеркнул, что в связи с этим у работников, а также у пострадавших от экономических трудностей возникнут дополнительные расходы.

