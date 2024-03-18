Китай купит российскую нефть Sokol после отказа Индии – СМИ

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Объем китайских закупок нефти у России в марте может вырасти до 1,7 миллиона баррелей в день, в связи с покупкой нефтяной продукции марки Sokol и ESPO, от закупок которых отказалась Индия из-за санкций США. Об этом сообщили аналитики Kpler, передает Bloomberg.

По данным экспертов, поставки Sokol вырастут в три раза по сравнению с февралем и достигнут рекордного уровня – 379 тысяч баррелей в день. При этом импорт Китаем нефти марки ESPO (ВСТО, марка сибирской нефти, поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь – Тихий океан) увеличится до 882 тысяч баррелей в день, что станет рекордом с января 2023 года.

Пока неизвестно, окажутся ли все закупаемые объемы Sokol у реальных покупателей или будут отправлены на хранение. Трейдеры предполагают, что китайские банки неохотно осуществляют торговлю из-за санкций США против танкеров.

Еще в марте Reuters со ссылкой на торговые источники писал, что Индия, которая является крупнейшим покупателем морских партий российской нефти, перестала приобретать нефть марки Sokol. По данным Bloomberg, это могло быть связано с трудностями в оплате из-за санкций. Однако в правительстве Индии сообщили, что дело в непривлекательности скидок.

Ранее СМИ писали, что шесть танкеров из России, которые везли примерно 5 миллионов баррелей нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию. По данным агентства, пять приостановленных танкеров принадлежат "Совкомфлоту", а владелец шестого пока не определен. При этом еще три судна с нефтью России – "Крымск", "Неллис" и "Литейный проспект", которые должны были приплыть в порт Парадип, расположенный на побережье Индии, – не добрались до пункта.



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