Росрыболовство опровергло возможный дефицит и подорожание сардины иваси

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Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси. По данным ведомства, объективных причин для сокращения добычи рыбы нет, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на организацию зимне-весенней путины требования о таможенном декларировании "незаходных" судов не повлияют, поскольку если откажется один из добытчиков, его место займет другой.

Более того, рыбопромышленников, у которых есть "незаходные" суда, осведомили о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу, поэтому у них было достаточно времени для подготовки.

Ранее СМИ писали о рисках "крупномасштабных сбоев" в промысле сардины иваси. В. связи с этим говорилось о значительном росте цен на некоторые виды рыбной продукции. Авторы публикации ссылались на дальневосточные компании "Тралфлот" и "Софко", входящие в группу "Сигма марин технолоджи".

Отмечалось, что к сбоям в промысле могут привести требования о таможенном декларировании "незаходных" судов. Согласно новым условиям, суда, построенные или купленные за рубежом и обслуживающиеся в иностранных портах, обязаны проходить таможенное декларирование. Это позволяет им добывать рыбу по российским квотам в исключительной экономической зоне РФ.

Отмечалось, что из-за повышения трат на растаможивание судов рыбодобытчики планируют прекратить ловлю иваси.

Сейчас сардина иваси остается самой дешевой рыбой в России. Килограмм с доставкой до порта Владивостока стоит у рыбаков порядка 40–45 рублей. В то же время цена килограмма тихоокеанской сельди составляет 65 рублей.