Кабмин РФ одобрил порядок финансирования системы ОМС в новых регионах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Российский кабмин одобрил порядок финансирования системы ОМС в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях, для реализации правительство заложило около 39 миллиардов рублей. Об этом премьер Михаил Мишустин рассказал на совещании с министрами, передает РИА Новости.

По его словам, деньги будут передаваться в формате межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Мишустин призвал глав новых регионов взять на свой контроль ситуацию с реализацией базовой программы ОМС.

"Жалобы людей на здоровье не должны оставаться без внимания и, конечно, без заботливого отношения со стороны медицинского персонала, врачей", – сказал глава кабмина.

Ранее российское правительство приняло изменения в распределении субсидий регионам для проведения проектов государственной программы "Развитие здравоохранения" на 2024 и 2025 годы. Проект распоряжения направили на софинансирование расходов регионов России, которые появились при реализации проектов.

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