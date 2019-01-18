Курс евро расчетами "сегодня" на ЕТС снизился

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" на единой торговой сессии Московской биржи составил 75,59 рубля. Таким образом, по сравнению с результатом предыдущих торгов он снизился на 9,59 копейки.
Цена последней сделки к этому моменту составила 75,61 рубля за евро. В ходе торгов курс евро колебался в диапазоне от 75,42 до 75,71 рубля.
Ранее сообщалось, что официальные курсы валют, установленные ЦБ РФ на 18 января снизились. Евро подешевел на 50,2 копейки – до 75,6 рубля, доллар упал в цене на 31,79 копейки – до 66,4 рубля.
Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке сейчас нет. Он отметил, что на валютный рынок влияют множество факторов.
В начале января американские журналисты обновили так называемые "индексы бигмака". В итоге российский рубль попал в число недооцененных валют. Также несправедливо воспринимается украинская гривна – она недооценена на 65%.
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