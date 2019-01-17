Официальные курсы доллара и евро снизились

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Официальные курсы валют, установленные ЦБ РФ на пятницу, 18 января, снизились. Евро подешевел на 50,2 копейки – до 75,6 рубля, доллар упал в цене на 31,79 копейки – до 66,4 рубля, сообщает регулятор.

Стоимость бивалютной корзины снизилась по сравнению с показателем на четверг на 40,1 копейки и составила 70,5789 рубля.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ощутимых перекосов с точки зрения курса рубля на валютном рынке сейчас нет. Он отметил, что на валютный рынок влияют множество факторов.

В начале января американские журналисты обновили так называемые "индексы бигмака". В итоге российский рубль попал в число недооцененных валют. Также несправедливо воспринимается украинская гривна – она недооценена на 65%.