Экономист не поддержал идею изымать активы у покинувших Россию бизнесменов

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Россия является свободной страной, поэтому изымать активы у покинувших ее по тем или иным причинам предпринимателей неправильно. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" озвучил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

"Подобные рестрикции можно применить в случае, если эти бизнесмены засветились в антироссийской деятельности", – считает экономист.

Разуваев также назвал популизмом предложение в первую очередь конфисковать активы, полученные в рамках приватизации. Он напомнил, что процесс приватизации прошел еще 30 лет назад и за это время у бизнеса могло смениться несколько владельцев. Кроме того, по оценкам прошлых лет, государство имело долю в 70% таких предприятий.

Если же инициатива получит поддержку, то при принятии решений об изъятии активов нельзя будет обращать внимание на размер последних, при этом важно будет и не забывать про правила рыночной экономики, подытожил экономист.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули страну после начала спецоперации на Украине. При этом, считает сенатор, такие рестрикции должны прежде всего касаться тех предпринимателей, которые получили свои активы в результате приватизации.



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