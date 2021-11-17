Эксперты предупредили россиян о пиковом подорожании овощей к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цены на овощи в российских магазинах сильно вырастут перед Новым годом. Об этом заявила Ura.ru представитель Руспродсоюза Ирина Нагайцева.

"Пиковое удорожание огурцов, помидоров и зелени наблюдается в преддверии новогодних праздников. Но закупаться овощами впрок есть смысл только в том случае, если потребители смогут сохранить их вплоть до Нового года", – сказала она.

По словам Нагайцевой, стоимость овощей всегда растет в периоды осени и зимы. Это связано с тем, что в магазины завозят то, что вырастили в теплицах, или то, что привезли из-за рубежа.

Эксперт посоветовала также обратить внимание на куриные яйца. Цены на них рекордными не будут, однако бюджет на их покупку перед праздниками рекомендуется выделить заранее.

Ранее экономист ВШЭ Валерий Миронов рассказал, что гречка, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок, подорожают к Новому году. Согласно прогнозам, вырастут цены и на бытовую технику, мобильные телефоны и автомобили.

