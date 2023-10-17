Госдума приняла в первом чтении закон о повышении акцизов на табак и алкоголь

Фото: depositphotos/grafvision

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении на 3% акцизов на табачную продукцию.

По старым нормам акцизы в 2024 году составили бы 2 731 рубль за 1 000 штук плюс 16% от максимальной стоимости, но не менее 3 709 рублей за 1 000 штук. Согласно новым правилам, налог составит 2 813 рублей за 1 000 штук плюс 16% от стоимости, но не менее 3 820 рублей.

Кроме того, ГД РФ также приняла в первом чтении закон об индексации с 1 мая 2024 года акцизов на различные виды алкоголя.

В частности, акцизный налог на вино может вырасти в три раза. Ставка акциза на 2024 год должна была составлять 36 рублей за 1 литр. Но по новым правилам с 1 мая по 31 декабря 2024 года она может достигнуть 108 рублей за литр.

Вместе с этим правительство предложило и дальнейшее повышение акцизов на 2025–2026 годы.

Стоимость лекарств в РФ может вырасти из-за акциза на этанол