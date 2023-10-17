ГД одобрила в I чтении повышение НДПИ на газ с августа 2024 до конца 2026 года

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, повышающий НДПИ на газ в России с 1 августа 2024 года до конца 2026 года. Это связано с индексацией оптовых цен на газ.

Правительство внесло в ГД соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ в конце сентября. Дополнительное увеличение ставки предусматривается в целях изъятия в пользу федерального бюджета дополнительных доходов, которые возникают у налогоплательщиков в результате опережающей индексации оптовых цен на газ.

Так, оптовые цены на газ как для промышленности, так и для населения в 2024 году будут индексированы на 11,2%, в 2025 году – на 8,2%, указано в прогнозе Минэкономразвития РФ. С 1 декабря 2023 года регулируемые цены на газ для промпотребителей проиндексируют еще на 10%.

В июле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предложила индексировать оптовые цены на газ для всех потребителей на 8% с 1 июля 2024 года и с 1 июля 2025 года. В ведомстве объяснили, что полученные средства направят на строительство новых газопроводов для потребителей и социальную газификацию регионов.

До этого правительство РФ сделало бессрочной программу социальной газификации. Ее распространили на медицинские и образовательные организации, которые теперь могут бесплатно подключаться к газораспределительным сетям.

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