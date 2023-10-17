Семья экс-главы Минсельхоза Ткачева купила построенную Тиньковым "Волга дачу"

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Приватную виллу "Волга дача", которую построил бывший владелец банка "Тинькофф" Олег Тиньков, купила структура семьи экс-министра сельского хозяйства России и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева – ООО "Птицефабрика "Акашевская". Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные Kartoteka.ru.

Вилла расположена в селе Вышка Астраханской области. Согласно данным электронной площадки, постройка, которая ранее находилась на балансе юрлица "Ла дача Астрахань", была выкуплена птицефабрикой "Акашевская" 11 октября.

По информации ЕГРЮЛ, птицефабрикой через "Марфининвест" владеет Мария Лисицина, которая, как считается на рынке, представляет интересы семьи Ткачева.

С 2000 по 2010 год она работала на различных должностях в администрации региона, в 2011-м–2012-м входила в совет директоров АО "Сочи-Парк" – компании, контролируемой семьей бывшего губернатора.

Ранее Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края взыскал 20 миллионов рублей с Тинькова, тем самым удовлетворив иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства. Помимо выплаты в 20 миллионов рублей, суд установил в отношении предпринимателя судебную неустойку на случай неисполнения решения в размере 100 тысяч рублей с каждого из ответчиков.

В июле Великобритания сняла санкции с Тинькова. Причины исключения бизнесмена из черного списка не называются.

Олег Тиньков нашел покупателя на долю своей семьи в банке "Тинькофф"