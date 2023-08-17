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Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам до 12% годовых. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Сбер увеличил доходность по рублевым вкладам из-за повышения ключевой ставки Центробанка, объяснили в сообщении. Повышенные ставки стали действовать с четверга, 17 августа.

Отмечается, что подобная ставка доступна клиентам, открывающим вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивающим баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода с валютных.

Банк России повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых 15 августа. Решение регулятора направлено на возвращение инфляции к 4% в 2024 году и ее дальнейшей стабилизации.

Позднее в ЦБ сообщили, что не исключают дополнительного повышения ключевой ставки. Это произойдет в случае усиления рисков раскручивания инфляции.

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