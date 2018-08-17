Производители колбас и полуфабрикатов попросили правительство помочь повысить цены

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Национальный союз мясопереработчиков (НСМ) обратился к правительству с просьбой повлиять на торговые сети в вопросе повышения цен на продукцию мясопереработки, а также отрегулировать ценообразование мясного сырья путем восстановления конкурентной среды.

Как сообщает газета "Ведомости", обращение было направлено на имя вице-премьера Алексея Гордеева. Как сообщил изданию его представитель, в ближайшее время этот вопрос будет решен.

НСМ также просит разобраться с ценами на сырье, так как с начала года свинина и курятина подорожали на 30 и 35 процентов, отечественная говядина − на 10, а импортная на 25.

Ранее сообщалось, что цены на мясные деликатесы продолжают расти. Производители оправдывают это увеличением закупочной стоимости сырья. А с 1 января 2019 года рост НДС прибавит еще несколько процентов к розничной цене изделий.

Спрос на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты уже заметно падает. Однако некоторые специалисты уверяют: если повышение НДС и приведет к росту стоимости продуктов, то к совсем небольшому. Ведь основные товары вроде мяса, птицы, макарон, хлеба, яиц и круп облагаются льготным налогом по ставке 10 процентов. Поэтому колбаса может подорожать лишь из-за желания некоторых продавцов подтянуть цены на основные продукты к другим подорожавшим товарам.