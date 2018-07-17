Российские власти готовы продлить контракт "Газпрома" и "Нафтогаза"

Фото: ТАСС/Zuma/Danil Shamkin

Российские власти готовы продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза". Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает РИА Новости.

По его словам, помимо предления действующего договора, Россия готова рассмотреть предложения о заключении нового. Новак подчеркнул, что все спорные моменты нужно урегулировать до нового этапа отношений.

Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в страны ЕС состоялись 17 июля в Берлине. Стороны обсудили транзита российского газа через Украину после 2019 года.

Накануне Владимир Путин назвал условия транзита газа через Украину. Он заявил, что РФ готова продолжить поставки газа в случае урегулирования судебного спора в Стокгольме, по которому "Газпром" должен заплатить 2,6 миллиарда долларов.