Российские власти готовы продлить контракт "Газпрома" и "Нафтогаза"

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Российские власти готовы продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза". Об этом заявил министр энергетики Александр Новак, сообщает РИА Новости.
По его словам, помимо предления действующего договора, Россия готова рассмотреть предложения о заключении нового. Новак подчеркнул, что все спорные моменты нужно урегулировать до нового этапа отношений.
Переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа в страны ЕС состоялись 17 июля в Берлине. Стороны обсудили транзита российского газа через Украину после 2019 года.
Накануне Владимир Путин назвал условия транзита газа через Украину. Он заявил, что РФ готова продолжить поставки газа в случае урегулирования судебного спора в Стокгольме, по которому "Газпром" должен заплатить 2,6 миллиарда долларов.
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