Россия, Украина и Еврокомиссия обсудили объемы транзита газа

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Россия, Украина и Еврокомиссия провели встречу в министерстве экономики Германии. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что повесткой дня стал транзит российского газа через Украину в 2019 году. Стороны обменялись мнениями по объемам поставок газа, передает РИА Новости.
"Обсуждались все те же вопросы и проведены консультации по транзиту и объемам поставок газа, который будет направляться в Европу", – уточнил Новак.
Он также отметил, что все мнения и решения по поводу объема транзита газа через Украину с 2020 года будут дополнительно изучены экспертами.
Ранее Владимир Путин назвал условия транзита газа через Украину. Он заявил, что Россия сохранит поставку газа при условии урегулирования судебного спора в Стокгольме, согласно которому "Газпром" должен заплатить 2,6 миллиарда долларов.
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