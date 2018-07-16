Путин назвал условие для продления транзита газа через Украину

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину при условии урегулирования судебного спора в Стокгольме, по решению которого "Газпром" должен заплатить 2,6 миллиарда долларов. Об это сообщает РИА Новости. Такое заявление российский лидер сделал на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде", – сказал Путин.

17 июля Россия, Украина и Еврокомиссия проведут трехстороннюю встречу по вопросу газа. Встреча состоится в Берлине. Главным вопросом на встрече станут условий транзита газа через Украину европейским потребителям.

Ранее Стокгольмский арбитраж присудил "Газпрому" штраф по спору вокруг договора о транзите газа. Тот же суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за поставленный Киеву ресурс.