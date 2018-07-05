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Экономика

05 июля 2018, 20:39

Россия, Украина и ЕК планируют встретиться по вопросу газа 17 июля

экономика власть

Фото: ТАСС/Алексей Павлишак

Россия, Украина и Еврокомиссия проведут трехстороннюю встречу по вопросу газа. Встреча состоится в Берлине 17 июля, сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, сейчас формируется повестка встречи и ее участники, передает РИА Новости.

Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал решение компании "Нафтогаз Украины" о прекращении транзита газа через украинскую территорию.

По его словам, Украина пытается максимально политизировать эту тему, создать предпосылки для того, чтобы в отношении конкурирующего с украинским маршрутом проекта "Северный поток-2" европейцами были приняты "необоснованные, неадекватные и политические решения".

"Нафтогаз" планировал ждать решения суда по вопросу расторжения контрактов с "Газпромом" на поставку и транзит газа.

Стокгольмский арбитраж присудил "Газпрому" штраф по спору вокруг договора о транзите газа. Тот же суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" два миллиарда долларов за поставленный Киеву ресурс.

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