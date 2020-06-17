Совкомбанк покупает "Совесть" – СМИ

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Совкомбанк приобретет проект группы Qiwi "Совесть", о сделке будет объявлено 18 июня, сообщает News.ru со ссылкой на источник в Qiwi.

Сообщается, что основатели группы Сергей Солонин и Борис Ким уже давно планируют продать проект карт рассрочки. Планировалось, что "Совесть" сможет стать безубыточной уже в этом году.

Согласно данным по I кварталу, чистая выручка в сегменте потребительского финансового обслуживания, формирующаяся полностью из выручки "Совести", выросла в 2,6 раза и составила 566 миллионов рублей. Чистый убыток за этот же период вышел более чем 522 миллиона рублей.

Между тем у Совкомбанка есть собственный проект по предоставлению рассрочки "Халва". В связи с этим ожидается, что приобретение "Совести", которая была главным конкурентом "Халвы" в этой области, заметно укрепит ее позиции на рынке.

Карты рассрочки предоставлялись с целью приобретения таким способом товаров у компаний-партнеров. Срок рассрочки может составлять от одного месяца до одного года.

Кроме того, у Qiwi был проект Рокетбанк. Однако 24 марта 2020 года стало известно, что он прекратит свою работу до конца года. Кроме того, с 1 апреля был отменен бесплатный тариф.