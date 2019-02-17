России предрекли превращение в великую IT-державу

Немецкая деловая газета Handelsblatt спрогнозировала "превращение " России в великую IT-державу. Издание оценило показатели российских IT-компаний и отметило профессионализм и инновационность.
Эксперты отмечают, что пока в РФ нет крупного глобального игрока на рынке высоких технологий. Стать российским Amazon, Google и Uber в ближайшее время может "Яндекс": в прошлом году доходы компании увеличились на 36 процентов до 1,8 миллиардов долларов).
Также отмечается высокий рост интернет-пользователей в России. По последним данным, около 75 процентов россиян имеют доступ в Сеть.
В 2017 году оборот российского рынка интернет-торговли достиг 1,04 триллиона рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
Согласно статистике, Россия вот уже десятилетие остается одним из лидеров в списке стран с самыми продвинутыми киберпреступниками. Эксперты уверены, что в ближайшие годы подобных случаев станет больше.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.