России предрекли превращение в великую IT-державу

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Немецкая деловая газета Handelsblatt спрогнозировала "превращение " России в великую IT-державу. Издание оценило показатели российских IT-компаний и отметило профессионализм и инновационность.

Эксперты отмечают, что пока в РФ нет крупного глобального игрока на рынке высоких технологий. Стать российским Amazon, Google и Uber в ближайшее время может "Яндекс": в прошлом году доходы компании увеличились на 36 процентов до 1,8 миллиардов долларов).

Также отмечается высокий рост интернет-пользователей в России. По последним данным, около 75 процентов россиян имеют доступ в Сеть.

В 2017 году оборот российского рынка интернет-торговли достиг 1,04 триллиона рублей, подсчитали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Согласно статистике, Россия вот уже десятилетие остается одним из лидеров в списке стран с самыми продвинутыми киберпреступниками. Эксперты уверены, что в ближайшие годы подобных случаев станет больше.