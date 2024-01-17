Расходы бюджета на российские нацпроекты на 1 января составили 2,98 трлн рублей

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Власти выделили из федерального бюджета на 1 января 2024 года почти 3 триллиона рублей, что составляет 99,2% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается на сайте российского министерства финансов.

"По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов по состоянию на 1 января 2024 года составило 2 983,8 миллиарда рублей, или 99,2% от плановых бюджетных назначений", – следует из данных Минфина.

Ранее в российском ведомстве рассказали, что из федерального бюджета предоставят 3,008 триллиона рублей в целях реализации нацпроектов в 2024 году.

Больше всего средств выделили для следующих проектов: "Демография" – 890,0 миллиарда рублей, "Безопасные качественные дороги" – 621,4 миллиарда рублей, "Здравоохранение" – 283,8 миллиарда рублей, "Образование" – 237,2 миллиарда рублей".

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