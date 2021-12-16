"Лента" объявила о покупке сети "Утконос"

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Один из крупнейших российских ретейлеров "Лента" покупает сеть "Утконос". Базовая цена сделки составляет 20 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости.

В компании заявили, что приобретают "Утконос" для создания одной из лидирующих платформ в сегменте e-grocery в России. По словам экспертов, это позволит "Ленте" увеличить свою долю в сегменте онлайн-продаж, а также получить уникальные компетенции и лояльную клиентскую базу.

Ранее экономист, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова предупредила россиян о возможном подорожании овощей и фруктов в период новогодних праздников. Цены на них могут вырасти на 20%. Подорожание сельхозпродукции, по словам эксперта, обусловлено повышением затрат производителей на ее выращивание, а также снижением импорта продуктов из Турции.