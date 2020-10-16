Курс рубля снижается к доллару и евро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На открытии торгов курс рубля снижается по отношению к доллару и евро, передает RT со ссылкой на данные Московской биржи.

Доллар вырос на 10 копеек, составив 78,18 рубля, а европейская валюта увеличилась на 2 копейки – до 91,45 рубля.

Ранее главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман оценил вероятность падения рубля к минимумам 2014 и 2016 годов. По мнению эксперта, такое возможно только при резком падении нефтяных цен или введении острых санкций против России.

Гойхман также указал, что позиции рубля могут подвергнуться давлению в случае серьезного обострения ситуации с коронавирусом в мире. Кроме того, движение в ту или иную сторону, по словам эксперта, могут спровоцировать геополитические перипетии.

