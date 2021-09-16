Объем вложений РФ в госбумаги США в июле сохранился на июньском уровне

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Объем вложений РФ в американские госбумаги в июле не изменился по сравнению с показателями июня. Об этом сообщает ТАСС.
По данным Минфина РФ, речь идет о 4,006 миллиарда долларов. На долю краткосрочных облигаций приходится немногим более 3,7 миллиарда долларов, что также соответствует июньскому показателю.
В мае 2020 года Россия сократила объем вложений в американский госдолг до уровня 6,85 миллиарда долларов и продолжает аналогичную политику.
В июле крупнейшим держателем госбумаг США являлась Япония (1,31 триллиона долларов). На втором расположился Китай с показателем в 1,06 триллиона долларов.
В начале августа сообщалось, что в США завершилось двухлетнее соглашение по приостановке лимита госдолга, что означает потенциальные проблемы с задолженностью. В стране готовы к чрезвычайным решениям по данному вопросу.
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