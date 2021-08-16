Экономист прокомментировала возможное лишение России статуса рыночной экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возможное лишение российской экономики статуса рыночной не будет иметь серьезных последствий для РФ, а само расследование данного вопроса министерством торговли США является еще одним элементом так называемой санкционной войны. Такое мнение в беседе с News.ru озвучила экономист Татьяна Куликова.

"Эта мера вполне может быть связана с неудачей США в вопросе дальнейшего запуска "Северного потока – 2". Своим расследованием они могли отыграться за "поражение" Байдена в вопросе введения возможных санкций против российского проекта", – объяснила она.

При этом Куликова подчеркнула, что Вашингтон никогда не введет ограничительные меры в тех сферах, где с Россией наблюдается высокий уровень товарооборота. Кроме того, по ее словам, экономические отношения двух стран продолжают развиваться, несмотря на различные ограничения.

Экономист привела в пример покупку Соединенными Штатами российского госдолга: приобретать его на первичном рынке в США запрещено, но это все равно делается, однако на рынке вторичном. Госдолг РФ является одним из самых надежных в мире, а американцы всегда исходят из того, что выгодно для них, заключила Куликова.

Ранее стало известно, что министерство торговли США начало расследование на предмет соответствия российской экономики статусу рыночной. Уточнялось, что оно связано с антидемпинговым анализом поставок нитрата аммония из РФ.

Если ведомство придет к выводу, что экономика России не соответствует критериям, позволяющим отнести ее к рыночной, США в отношении поставок из РФ будут рассчитывать себестоимость производства товаров, исходя из соответствующих показателей "третьих стран", где она может быть выше.

