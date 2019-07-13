Минтруд предложил повысить МРОТ с 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда может составить 12 130 рублей. С такой инициативой выступил Минтруд РФ. Предложенный ведомством документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Как напомнили в министерстве, в настоящее время МРОТ равен 11 280 рублям.

По словам специалистов, минимальная зарплата россиян должна соответствовать прожиточному минимуму работающего человека. Один раз в год МРОТ индексируют до прожиточного минимума второго квартала прошлого года. Как пояснил "Российской газете" министр труда и социальной защиты Максим Топилин, показатель именно за этот период, как правило, совпадает с годовым.

В июле Минтруд РФ предложил повысить прожиточный минимум в среднем на 4%. Необходимость его повышения сотрудники ведомства объяснили ростом цен на продукты. Согласно документу, за второй квартал 2019 года средний показатель планируют увеличить до 11 185 рублей на человека. При этом для трудоспособных россиян прожиточный минимум будет составлять 12 130 рублей, для пенсионеров – 9236 рублей, а для детей – 11 004 рубля.

Таким образом, по сравнению с первым кварталом 2019 года прожиточный минимум для работающих вырастет на 4,1%, а для пенсионеров – на 3,8%.