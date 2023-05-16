В Госдуме заявили, что закон о цифровом рубле планируют принять в июне

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Госдума может принять закон о внедрении цифрового рубля в июне этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу думского комитета по финансовым рынкам Анатолия Аксакова.

"У нас внесен законопроект о цифровом рубле, который, я рассчитываю, мы примем в весеннюю сессию. Он уже в первом чтении принят. Значит, в июне во втором и третьем чтениях должны принять", – поделился Аксаков во время конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок".

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Банк России запустит цифровой рубль в обращение до конца 2023 года после принятия соответствующих законов. Также он назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что цифровой рубль не составит конкуренции российским банковским счетам. При этом глава Банка России заявила о планах установить месячные лимиты на суммы, которые разрешается переводить с безналичных счетов в банках на цифровые кошельки.