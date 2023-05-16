00:01Экономика
Россиянам рассказали, во сколько обойдется строительство дачного дома
Фото: 123RF/grispb
Средние цены на возведение загородных домов из камня в РФ стартуют от 2 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.
По данным аналитиков, с начала весны интерес россиян к строительству загородных домов "под ключ" увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Специалисты также отмечают возросшую востребованность услуг в сфере проектирования и подготовки смет. В первом квартале 2023 года спрос на такие работы увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Средняя стоимость таких услуг может составить около 50 000 рублей, в них входит создание эскизного и конструктивного проектов", – говорится в исследовании.
Кроме того, растет и число запросов на услуги по отделке фасадов частных домов. Стоимость и круг работ в данной области разнится в зависимости от материалов. Например, для деревянного дома может понадобиться шлифовка и покраска, а для строения из камня – декоративная облицовка.
Ранее специалисты назвали города, в которых проживают самые заядлые дачники. Чаще других к специалистам по благоустройству участков в марте этого года обращались жители Самары, Волгограда и Воронежа. Также в десятку лидеров вошли Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск, Краснодар и Пермь.
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