Россиянам рассказали, во сколько обойдется строительство дачного дома

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Средние цены на возведение загородных домов из камня в РФ стартуют от 2 миллионов рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса "Авито Услуги", которое есть в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, с начала весны интерес россиян к строительству загородных домов "под ключ" увеличился на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Цены на возведение дома разнятся в зависимости от масштаба проекта и дизайна постройки, а также от материалов (газобетонный блок, дерево, камень). Так, средние цены на возведение каменных домов начинаются от 2 000 000 рублей, на деревянные – от 1 200 000 рублей.

Специалисты также отмечают возросшую востребованность услуг в сфере проектирования и подготовки смет. В первом квартале 2023 года спрос на такие работы увеличился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. "Средняя стоимость таких услуг может составить около 50 000 рублей, в них входит создание эскизного и конструктивного проектов", – говорится в исследовании.

Кроме того, растет и число запросов на услуги по отделке фасадов частных домов. Стоимость и круг работ в данной области разнится в зависимости от материалов. Например, для деревянного дома может понадобиться шлифовка и покраска, а для строения из камня – декоративная облицовка.





из исследования сервиса "Авито Услуги" Количество предложений по отделке домов постоянно растет: в сравнении с первым кварталом 2022 года в этом году их стало больше на 7%. Цены на шлифовку и покраску деревянного дома начинаются от 600 рублей за квадратный метр. На облицовку камнем – от 1 000 до 3 000 рублей за квадратный метр, при этом стоимость услуги варьируется в зависимости от выбранного материала.

Ранее специалисты назвали города, в которых проживают самые заядлые дачники. Чаще других к специалистам по благоустройству участков в марте этого года обращались жители Самары, Волгограда и Воронежа. Также в десятку лидеров вошли Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Уфа, Челябинск, Краснодар и Пермь.

