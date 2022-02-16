Курс доллара опустился до 75 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился до 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 10:13 по московскому времени курс американской валюты упал на 32 копейки и составил 74,99 рубля. Такой показатель в последний раз наблюдался 11 февраля.

Курс евро также снизился на 21 копейку и составил 85,29 рубля.

Ранее директор департамента рынка капиталов ИК "УНИВЕР Капитал" Артем Лютик заявил, что ситуация на валютном рынке России изменится к весне, если на момент проведения Олимпиады в Пекине не произойдет открытый конфликт с Украиной. От отметил, что премия за геополитические риски из курса рубля уйдет, что позволит российской валюте укрепиться до 70–71 рубля за доллар.

