Банк России продлил неприменение ограничения ПСК по потребкредитам

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Российский Центробанк продлил на первый квартал следующего года неприменение ограничения полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

"Совет директоров Банка России принял решение продлить на I квартал 2024 года неприменение ограничения полной стоимости кредита (ПСК): для кредитных организаций – по всем категориям потребительских кредитов", – отметил регулятор.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что потребительские кредиты и ипотека в РФ продолжают расти высокими темпами.

Она добавила, что доля льготной ипотеки от всего рынка жилищного кредитования в ноябре составила 80%. По словам Набиуллиной, рост льготной ипотеки продолжается. Однако рост потребительских кредитов замедлился.

15 декабря Банк России повысил ключевую ставку до 16% годовых. Свое решение регулятор объяснил текущим инфляционным давлением, которое остается высоким.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%