Центробанк заявил о высоких темпах роста ипотечных и потребительских кредитов в России

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Потребительские кредиты и ипотека в России продолжают расти высокими темпами, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции с журналистами, пишет ТАСС.

По ее словам, доля льготной ипотеки от всего рынка жилищного кредитования в ноябре составила 80%. Она подчеркнула, что рост льготной ипотеки продолжается. Однако рост потребительских кредитов замедлился.

Набиуллина подчеркнула, что в следующем году будут и другие факторы, которые приведут к ужесточению кредитно-денежной политики в РФ. Помимо влияния обновленной ключевой ставки, это послабление для банков по нормативу краткосрочной ликвидности уже принятые меры по минимизации рисков потери платежеспособности.

Также она заявила, что Центробанк РФ близок к завершению периода ужесточения кредитно-денежной политики. Однако это зависит от того, какой будет инфляция в следующем году.

На последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку до 16% годовых, что стало максимумом с апреля 2022 года. Следующее собрание по решению о ключевой ставке планируется провести 16 февраля 2024 года.

Банк России повысил ключевую ставку до 16%