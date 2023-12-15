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Мосэнергосбыт продлит прием показаний счетчиков до 30 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

В преддверии Нового года компания проведет акцию. Для участия в ней необходимо передать показания с 15 по 30 декабря, успеть оплатить счета и заполнить форму регистрации на сайте предприятия.

Победителей выберут 18 января 2024 года. Подарком станут бесплатные 300 киловатт-часов.

Ранее Сергей Собянин утвердил размеры стандарта стоимости ЖКУ для расчета субсидий на оплату жилья в следующем году. Они изменятся с 1 января, а затем с 1 июля 2024 года. Самые низкие тарифы были определены для семей, состоящих из трех и более человек.



Льготы на оплату ЖКХ увеличатся в Москве с 1 января