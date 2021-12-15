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В России выросли продажи лапши быстрого приготовления. За 11 месяцев рост составил 6,1% в натуральном и 16% – в денежном выражении. При этом в 2020 году за те же месяцы продажи выросли на 1,7 и 7,4% соответственно. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на NielsenIQ.
В компании "Маревен Фуд Сэнтрал", производящей продукцию "Ролтон" и BigBon, заявили, что в январе – ноябре объемы продаж составили более 2 миллиардов упаковок. В организации подтвердили рост спроса на лапшу.
Гендиректор "Натурал Фудс" (бренды Bon Appetit, Euro Express) Наталья Николаева считает, что рост продаж связан с небольшим уровнем дохода. По ее словам, продукцию стали покупать граждане, которые раньше к ней относились негативно. Среди таких категорий есть и пенсионеры.
"На фоне подорожания многих продуктов питания продукция быстрого приготовления становится востребованной", – подчеркнул директор департамента маркетинга "Маревен Фуд Сэнтрал" Илья Мышенко.
Рост потребления лапши быстрого приготовления связан и с тем, что многие работники вышли с удаленной работы, считает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев. По его словам, люди с высоким или средним доходом могут позволить себе обед в заведениях или доставку.
Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров уверен, что рост связан с восстановлением количества трудовых мигрантов в России. По его словам, для них лапша – постоянная часть рациона, которая привлекает своей дешевизной и легкостью приготовления.
Николаева рассказала, что на рост продаж в денежном выражении повлияло увеличение цен на муку, масло и логистические услуги. В результате производители вынуждены были поднимать цену на лапшу.
Мышенко уверен, что спрос на лапшу быстрого приготовления продолжится в 2022 году из-за роста цен и низких доходов населения.
Ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов не исключил того, что новая волна инфляции может начаться в 2022 году. По его словам, история с коронавирусом существенно сдвинула макроэкономический баланс и свидетельством этого являются инфляционные волны. Белоусов подчеркнул, что третья волна инфляции будет снова связана с продовольствием и особенно будет заметна во втором полугодии.
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