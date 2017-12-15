Набиуллина объяснила понижение ставки Центробанка

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила причину понижения ключевой ставки. По ее словам, у регулятора изменился взгляд на ситуацию в экономике в 2018 году.

"Соглашения об ограничении добычи нефти продлены, неопределенность по ценам на нефть снизилась", – сказала Набиуллина, сообщает "Газета.ру".

Ранее Банк России понизил ключевую ставку с 8,25 процента до 7,75 процента годовых.

Ранее Банк России также не исключил возможного снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года.