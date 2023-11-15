Московский производитель картонной упаковки начал выпуск экологичной тары

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель картонной упаковки начал выпускать экологичную тару. Об этом сообщил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства Москвы.

Экологичную упаковку создают из натуральных материалов, поэтому она легко утилизируется. Такая тара значительно увеличивает срок годности продуктов благодаря специальным слоям и технологиям производства. Они защищают содержимое от солнечных лучей, воздуха, грязи и других воздействий.

По словам Овчинского, в Москве работают более 70 производителей бумаги и бумажных изделий, они также выпускают одноразовую картонную упаковку. Предприятия расширяют свой ассортимент, увеличивают объемы производства и находят новые рынки сбыта.

Компания "Ламбумиз" начала выпускать упаковку типа Tetra Top, завозимую ранее из-за рубежа. Производственная линия работает, каждый месяц на ней могут выпускать до 20 миллионов единиц упаковки, добавил заммэра.

Три года назад предприятие купило автоматический рулонный высекательный пресс для создания заготовок из ламинированного картона, а также машины для производства ланч-боксов и вок-стаканов. В августе прошлого года предприятие открыло еще один цех, в котором утилизируют и отправляют на реализацию партнерам картонные и полимерные отходы.

Гендиректор компании Александр Абалаков сказал, что в будущем планируется производить подстаканники и лотки для яиц из получаемой целлюлозы. Также в 2024 году ожидается получение субсидии для компенсации расходов, связанных с научно-исследовательской деятельностью по выпуску новой продукции, прокомментировал он.

Ранее сообщалось, что объем производства бумаги и бумажных изделий в Москве в период с января по август текущего года вырос на 10,2% по сравнению с прошлым годом. Общий объем отгрузки товаров за восемь месяцев 2023 года составил свыше 25 миллиардов рублей.

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